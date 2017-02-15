www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новая ветка Пять фриков и один фантом С премьерой! Ежик в тумане Здравствуй, солнце золотое! Легенда джаза Крупнее, чем в жизни «Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви»
     XXIV Пушкинский театральный фестиваль    110-летие Псковского драмтеатра    Культурно-образовательная программа «Ветка» в Пскове   

На поэтический сеанс «Цветаева и саксофон» приглашают псковичей

25.02.2017 11:36 ПЛН, Псков

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина приглашает псковичей на поэтический вечер.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, сегодня, 25 февраля, в 18.00 на малой сцене состоится поэтический сеанс «Цветаева и саксофон». Автор идеи и исполнитель - актриса труппы театра Нина Семенова. Программа составлена по стихам и письмам поэта «Серебряного века» Марины Цветаевой.

Спектакль «Цветаева и саксофон» погружает зрителей в магический круг поэзии Марины Цветаевой, в атмосферу великих страстей беспокойного духа гениального поэта. Потрясающей игре актрисы аккомпанирует известный в Пскове музыкант, композитор и дирижер Аркадий Галковский.

Продолжительность сеанса 1 час 20 минут без антракта. Для зрителей старше 16-ти лет.

Билеты еще доступны на сайте театра или в кассе (улица Пушкина, 13). 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: