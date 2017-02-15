На поэтический сеанс «Цветаева и саксофон» приглашают псковичей

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина приглашает псковичей на поэтический вечер.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, сегодня, 25 февраля, в 18.00 на малой сцене состоится поэтический сеанс «Цветаева и саксофон». Автор идеи и исполнитель - актриса труппы театра Нина Семенова. Программа составлена по стихам и письмам поэта «Серебряного века» Марины Цветаевой.

Спектакль «Цветаева и саксофон» погружает зрителей в магический круг поэзии Марины Цветаевой, в атмосферу великих страстей беспокойного духа гениального поэта. Потрясающей игре актрисы аккомпанирует известный в Пскове музыкант, композитор и дирижер Аркадий Галковский.

Продолжительность сеанса 1 час 20 минут без антракта. Для зрителей старше 16-ти лет.

Билеты еще доступны на сайте театра или в кассе (улица Пушкина, 13).

Источник: Псковская Лента Новостей