Александр Марцинкевич выступит сегодня в Пскове

Александр Марцинкевич выступит сегодня в БКЗ Псковской областной филармонии. Начало концерта - в 17.00

Александр Марцинкевич гастролирует со своим ансамблем по России, странам СНГ, Европе и США, и везде встречает множество благодарных слушателей. Поклонники отзываются на искренность их песен, полных неподдельной страсти цыганской народной музыки.

Для своих поклонников в Пскове они споют свои лучшие песни, а также представят самые свежие композиции.

В кассе БКЗ, а также на сайте филармонии можно приобрести билеты на концерт по цене от 900 до 1400 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей