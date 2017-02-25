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Александр Марцинкевич выступит сегодня в Пскове
26.02.2017 11:36 ПЛН, Псков
Александр Марцинкевич выступит сегодня в БКЗ Псковской областной филармонии. Начало концерта - в 17.00
Александр Марцинкевич гастролирует со своим ансамблем по России, странам СНГ, Европе и США, и везде встречает множество благодарных слушателей. Поклонники отзываются на искренность их песен, полных неподдельной страсти цыганской народной музыки.
Для своих поклонников в Пскове они споют свои лучшие песни, а также представят самые свежие композиции.
В кассе БКЗ, а также на сайте филармонии можно приобрести билеты на концерт по цене от 900 до 1400 рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей
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