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Псковский симфонический оркестр станет участником концерта вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура»

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Александр Марцинкевич выступит сегодня в Пскове

26.02.2017 11:36 ПЛН, Псков

 
Александр Марцинкевич выступит сегодня в БКЗ Псковской областной филармонии. Начало концерта - в 17.00
 
Александр Марцинкевич гастролирует со своим ансамблем по России, странам СНГ, Европе и США, и везде встречает множество благодарных слушателей. Поклонники отзываются на искренность их песен, полных неподдельной страсти цыганской народной музыки. 
 
Для своих поклонников в Пскове они споют свои лучшие песни, а также представят самые свежие композиции.
 
В кассе БКЗ, а также на сайте филармонии можно приобрести билеты на концерт по цене от 900 до 1400 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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