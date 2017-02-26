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Билеты на концерт балета Аллы Духовой «Тодес» в Пскове еще есть в продаже
03.03.2017 13:50 ПЛН, Псков
Билеты на выступление балета Аллы Духовой «Тодес», которое состоится сегодня, 3 марта, в БКЗ Псковской областной филармонии, еще есть в продаже. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко.
По его словам, Алла Духова гарантирует качество исполнения своим именем. Коллектив ни раз выступал в Пскове, концерты всегда проходили с большим успехом. Начало выступления сегодня в 19.00. Билеты от 1200 рублей в продаже на сайте филармонии.
В субботу, 4 февраля, в 14.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки Игоря Шаймарданова «Пушкин - друг зайцев», о которой также рассказали ведущие передачи.
Вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным в работах художника будут присутствовать «звери большие, зверишки меньшие». Вся эта живность, пичужки и насекомые, вымышленные и сказочные существа являются полноправными героями второго плана в литературном наследии поэта. И если у них не случается быть непосредственными участниками всех сюжетных перипетий, то, как минимум они дополняют и завершают общую картину повествования, вносят последний штрих своим присутствием в пушкинском кадре.
«Это некое возмущение пространства... Столько любви, внимания к деталям, проникновенности в любых его работах... В работах есть и сказочность, и игрушечность, и глобальная проработка вопроса. Все «зайцы» завязаны на сюжетах, но вокруг много иронического смысла», - отметила гостья студии, начальник отдела культурной политики Государственного комитета Псковской области по культуре Марина Гриневич.
Вход свободный. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Профсоюзная, д 2, актовый зал, 1 этаж.
Источник: Псковская Лента Новостей
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