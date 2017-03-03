Осенью группа «Пикник» по уже сложившейся традиции выступит в Пскове

Юбилейный тур самой необычной для отечественного рок-небосвода группы «Пикник» еще продолжается, но летом команда по своему обыкновению преступит к подготовке новой программы, которая стартует в октябре 2017 года с концерта в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, в этом году группа меняет уже привычную площадку и благодаря этому сможет порадовать своих псковских поклонников не только миром поэзии, но и ожившими существами и образами, рожденными воображением Эдмунда Шклярского, воплощенными на экране.

Визуальный ряд, на фоне которого появятся уже давно известные поклонникам персонажи, поможет окунуться в театрально-мистическое шоу по-новому, можно сказать, прожив его вместе с артистами.

в продаже. Концерт состоится 8 октября в БКЗ Псковской областной филармонии. Билеты уже

Источник: Псковская Лента Новостей