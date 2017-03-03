www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новая ветка Крупнее, чем в жизни «Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви» Пять фриков и один фантом С премьерой! Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, солнце золотое!
     XXIV Пушкинский театральный фестиваль    110-летие Псковского драмтеатра    Культурно-образовательная программа «Ветка» в Пскове   

Осенью группа «Пикник» по уже сложившейся традиции выступит в Пскове

07.03.2017 16:19 ПЛН, Псков

Юбилейный тур самой необычной для отечественного рок-небосвода группы «Пикник» еще продолжается, но летом команда по своему обыкновению преступит к подготовке новой программы, которая стартует в октябре 2017 года с концерта в Пскове.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, в этом году группа меняет уже привычную площадку и благодаря этому сможет порадовать своих псковских поклонников не только миром поэзии, но и ожившими существами и образами, рожденными воображением Эдмунда Шклярского, воплощенными на экране.
 
Визуальный ряд, на фоне которого появятся уже давно известные поклонникам персонажи, поможет окунуться в театрально-мистическое шоу по-новому, можно сказать, прожив его вместе с артистами.
 
Концерт состоится 8 октября в БКЗ Псковской областной филармонии. Билеты уже в продаже.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: