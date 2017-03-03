Осенью группа «Пикник» по уже сложившейся традиции выступит в ПсковеЮбилейный тур самой необычной для отечественного рок-небосвода группы «Пикник» еще продолжается, но летом команда по своему обыкновению преступит к подготовке новой программы, которая стартует в октябре...1
Осенью группа «Пикник» по уже сложившейся традиции выступит в Пскове
07.03.2017 16:19 ПЛН, Псков
Юбилейный тур самой необычной для отечественного рок-небосвода группы «Пикник» еще продолжается, но летом команда по своему обыкновению преступит к подготовке новой программы, которая стартует в октябре 2017 года с концерта в Пскове.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, в этом году группа меняет уже привычную площадку и благодаря этому сможет порадовать своих псковских поклонников не только миром поэзии, но и ожившими существами и образами, рожденными воображением Эдмунда Шклярского, воплощенными на экране.
Визуальный ряд, на фоне которого появятся уже давно известные поклонникам персонажи, поможет окунуться в театрально-мистическое шоу по-новому, можно сказать, прожив его вместе с артистами.
Концерт состоится 8 октября в БКЗ Псковской областной филармонии. Билеты уже в продаже.
Источник: Псковская Лента Новостей
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