Александр Малинин выступит в Пскове с новой сольной программой «Влюбленный романс»

Народный артист России и Украины Александр Малинин выступит в Пскове с новой сольной программой «Влюбленный романс». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, концерт состоится в БКЗ филармонии 26 апреля. Начало в 19.00.

Александр Малинин – народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Малинин был отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами, в том числе от президента Российской Федерации и Государственной Думы РФ, как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране, Александр Малинин был награжден международным призом The World Music Awards.

«Русский романс - один из любимейших моих жанров - тонкий, глубокий. Я уверен, он всегда будет близок слушателю, потому что затрагивает самые чувственные струны человеческой души. В то же время я никогда не боялся экспериментировать, исполняя романсы. Я пел их под собственный гитарный аккомпанемент, приглашал лучших музыкантов - гитаристов, пианистов и большие симфонические оркестры. И каждый раз открывал для себя что-то новое, необычное», - отмечает А. Малинин.

Концерты Малинина - это музыка, которая возвышает и волнует, это сочетание классики и современного искусства, высочайшее исполнительское мастерство и следование традициям русской вокальной школы. «Влюбленный в романс» – необыкновенное событие для всех поклонников творчества музыканта.

В Пскове концерт будет состоять из двух отделений. В первой части артист исполнит романсы, во второй - известные и любимые всеми хиты, а также новые композиции.

официальном сайте филармонии или в кассе БКЗ. Билеты уже в продаже. Их можно приобрести наили в кассе БКЗ.

Источник: Псковская Лента Новостей