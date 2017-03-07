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Два билета на концерт Ани Лорак по цене одного могут приобрести псковичи с 17 марта
17.03.2017 09:20 ПЛН, Псков
С 17 по 27 марта при покупке одного билета на концерт певицы Ани Лорак, который состоится в Ледовом дворце Пскова в конце марта, второй зритель получает в подарок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, предложение распространяется на билеты по цене 2500 рублей.
Грандиозное шоу «Каролина», покорившее зрителей России, ОАЭ, Германии, Латвии, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, состоится 28 марта в Ледовом дворце. Начало мероприятия в 19.00.
Приобрести билеты в рамках специального предложения возможно только в кассах БКЗ филармонии, гипермаркета «Империал» и Ледового дворца.
Источник: Псковская Лента Новостей
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