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Два билета на концерт Ани Лорак по цене одного могут приобрести псковичи с 17 марта

17.03.2017 09:20 ПЛН, Псков

С 17 по 27 марта при покупке одного билета на концерт певицы Ани Лорак, который состоится в Ледовом дворце Пскова в конце марта, второй зритель получает в подарок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, предложение распространяется на билеты по цене 2500 рублей. 
 
 
Грандиозное шоу «Каролина», покорившее зрителей России, ОАЭ, Германии, Латвии, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, состоится 28 марта в Ледовом дворце. Начало мероприятия в 19.00. 
 
 
Приобрести билеты в рамках специального предложения возможно только в кассах БКЗ филармонии, гипермаркета «Империал» и Ледового дворца. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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