Красноярский академический симфонический оркестр выступит в Пскове 11 апреля

11 апреля на сцене Псковской областной филармонии выступит Красноярский академический симфонический оркестр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Художественная концепция Красноярской краевой филармонии направлена на сохранение традиций, развитие и продвижение академического искусства.

Красноярский академический симфонический оркестр существует с 1977 года. На одну сцену с коллективом выходили выдающиеся музыканты: Святослав Рихтер, Татьяна Николаева, Игорь Ойстрах, Виктор Третьяков, Дмитрий Башкиров, Гинтарас Ринкявичус, Лев Власенко, Рудольф Керер, Лазарь Берман, Михаил Плетнев, Марина Мдивани, Андрей Гаврилов, Владислав Чернушенко, Марина Яшвили, Лиана Исакадзе и многие другие.

За время существования оркестр блистал на лучших концертных площадках страны и за рубежом (Нидерланды, Швейцария, Югославия, Эстония, Южная Корея, Чили, Уругвай, Аргентина, Перу).

В 1993 году оркестру было присвоено звание «академический», а в 2009 году Красноярский академический симфонический оркестр получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края.

В 2015 году Красноярский академический симфонический оркестр возглавил Владимир Ланде (США), воспитанник выдающегося педагога Густава Майера.

В программе концерта 11 апреля будут представлены Увертюра к опере «Набукко» Джузеппе Верди, Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса, Симфония №3 Иоганнеса Брамса.

Дирижер Владимир Ланде, скрипач Павел Милюков (Москва).

Концерт состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на сайте БКЗ или в кассе филармонии.

Для зрителей 6+.

Источник: Псковская Лента Новостей