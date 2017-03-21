Александр Малинин выступит в Пскове с новой сольной программой «Влюбленный романс»Народный артист России и Украины Александр Малинин выступит в Пскове с новой сольной программой «Влюбленный романс». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, концерт состоится...9
20.03.2017 11:31 Объединенный оркестр Северо-Запада России представит в Пскове концерт из цикла «По странам и континентам»
Красноярский академический симфонический оркестр выступит в Пскове 11 апреля
03.04.2017 11:36 ПЛН, Псков
11 апреля на сцене Псковской областной филармонии выступит Красноярский академический симфонический оркестр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.
Художественная концепция Красноярской краевой филармонии направлена на сохранение традиций, развитие и продвижение академического искусства.
Красноярский академический симфонический оркестр существует с 1977 года. На одну сцену с коллективом выходили выдающиеся музыканты: Святослав Рихтер, Татьяна Николаева, Игорь Ойстрах, Виктор Третьяков, Дмитрий Башкиров, Гинтарас Ринкявичус, Лев Власенко, Рудольф Керер, Лазарь Берман, Михаил Плетнев, Марина Мдивани, Андрей Гаврилов, Владислав Чернушенко, Марина Яшвили, Лиана Исакадзе и многие другие.
За время существования оркестр блистал на лучших концертных площадках страны и за рубежом (Нидерланды, Швейцария, Югославия, Эстония, Южная Корея, Чили, Уругвай, Аргентина, Перу).
В 1993 году оркестру было присвоено звание «академический», а в 2009 году Красноярский академический симфонический оркестр получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края.
В 2015 году Красноярский академический симфонический оркестр возглавил Владимир Ланде (США), воспитанник выдающегося педагога Густава Майера.
В программе концерта 11 апреля будут представлены Увертюра к опере «Набукко» Джузеппе Верди, Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса, Симфония №3 Иоганнеса Брамса.
Дирижер Владимир Ланде, скрипач Павел Милюков (Москва).
Концерт состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на сайте БКЗ или в кассе филармонии.
Для зрителей 6+.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати