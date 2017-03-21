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Красноярский академический симфонический оркестр выступит в Пскове 11 апреля

03.04.2017 11:36 ПЛН, Псков

11 апреля на сцене Псковской областной филармонии выступит Красноярский академический симфонический оркестр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.
 
 
Художественная концепция Красноярской краевой филармонии направлена на сохранение традиций, развитие и продвижение академического искусства.
 
Красноярский академический симфонический оркестр существует с 1977 года. На одну сцену с коллективом выходили выдающиеся музыканты: Святослав Рихтер, Татьяна Николаева, Игорь Ойстрах, Виктор Третьяков, Дмитрий Башкиров, Гинтарас Ринкявичус, Лев Власенко, Рудольф Керер, Лазарь Берман, Михаил Плетнев, Марина Мдивани, Андрей Гаврилов, Владислав Чернушенко, Марина Яшвили, Лиана Исакадзе и многие другие.
 
За время существования оркестр блистал на лучших концертных площадках страны и за рубежом (Нидерланды, Швейцария, Югославия, Эстония, Южная Корея, Чили, Уругвай, Аргентина, Перу).
 
В 1993 году оркестру было присвоено звание «академический», а в 2009 году Красноярский академический симфонический оркестр получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края.
 
В 2015 году Красноярский академический симфонический оркестр возглавил Владимир Ланде (США), воспитанник выдающегося педагога Густава Майера.
 
В программе концерта 11 апреля будут представлены Увертюра к опере «Набукко» Джузеппе Верди, Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса, Симфония №3 Иоганнеса Брамса.
 
Дирижер Владимир Ланде, скрипач Павел Милюков (Москва).
 
Концерт состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
 
Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на сайте БКЗ или в кассе филармонии. 
 
Для зрителей 6+.

Источник: Псковская Лента Новостей



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