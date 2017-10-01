Гигантский механический глаз и поющий электрический рот увидят псковичи на концерте «Пикника» 1 ноября

1 ноября в БКЗ Псковской области филармонии выступит группа «Пикник», которая представляет революционно новую программу «Искры и канкан».

Как отметили организаторы концерта, преданные своему стилю, участники «Пикника», как настоящие волшебники, тайно творят музыкальную магию.

Каждое выступление группы - это сюрреалистический спектакль, пронизанный атмосферой волшебства и тайны. Для каждой концертной программы создаются уникальные декорации и видеоряды, а также до мелочей продумываются сценография и визуальные акценты.

«Чего ожидать от «Пикника» на этот раз? Какие загадки и неожиданности подготовила легендарная группа для своих гостей? Во-первых, будут исполнены песни из одноименного нового альбома. Назовем лишь некоторые из них: «Лихие пришли времена!» (разве были когда-то другие?), «Злая кровь», «Последний из Могикан», «Парню 90 лет» (песня недавно заняла первое место в «Чартовой дюжине» радиостанции «Наше Радио». Конечно, на концерте будут исполнены и полюбившиеся зрителям песни из предыдущих альбомов («Египтянин», «У шамана три руки», «Из мышеловки», «Фиолетово-Черный» и другие). Всё концертное действо будет проходить в новых декорациях: это и гигантский механический глаз, и поющий электрический рот, оживлять который поручено люминисцентному Монстру», - отметили организаторы концерта.

«Но не стоит наверное раскрывать все тайны и препарировать концерт как анатомическое существо, лучше дать самим зрителям все увидеть и прочувствовать», - добавили они.

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Источник: Псковская Лента Новостей