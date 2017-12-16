Творческий вечер псковского композитора Николая Мишукова состоится завтра в БКЗ

Творческий вечер, посвященный 85-летию Почетного гражданина города Пскова, заслуженного работника культуры РФ, композитора Николая Мишукова, состоится 20 декабря в БКЗ Псковской областной филармонии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, в концерте примут участиеСимфонический оркестр Псковской филармонии, ансамбль русской музыки «Псков», хор областного колледжа искусств, духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон», хоровая капелла Псковского государственного университета. Кроме того, участниками творческого вечера станут заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, солистка Анна Роор, артисты Псковского драмтеатра: народный артист России Владимир Свекольников и Нина Семенова.

Начало мероприятия в 19.00. Цена 300 рублей.

Николай Мишуков - заслуженный работник культуры РФ, поэт, композитор, общественный деятель, член Союза композиторов России, вписал отдельную главу в историю псковской музыкальной культуры. Родился в 1932 году, закончил Ленинградскую государственную консерваторию. Работал преподавателем Псковского областного музыкального училища. С 1970 года Николай Михайлович являлся руководителем Псковского русского народного хора, дирижером хоровой капеллы Псковского педагогического университета. Тесно связан с проведением певческих праздников на Псковщине. Как композитор Мишуков долгое время являлся председателем творческого объединения самодеятельных композиторов и выпустил в свет сборники своих песен. Творческий багаж составляет около 500 названий музыкальных произведений, среди них - гимн Пскова (автор текста С.А. Золотцев).

Источник: Псковская Лента Новостей