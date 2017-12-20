www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Фестиваль С премьерой! Пять фриков и один фантом Здравствуй, солнце золотое! Крупнее, чем в жизни «Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви» С премьерой!
     Фестиваль Сергея Довлатова «Заповедник»   

Аркадий Галковский приглашает псковичей на традиционный концерт «Джаз в Рождество»

26.12.2017 11:48 ПЛН, Псков

Аркадий Галковский приглашает псковичей на традиционный ежегодный концерт «Джаз в Рождество» 19 января.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, уже 25 лет концерт «Джаз в Рождество» коллектива под руководством известного псковского джазмена Аркадия Галковского является одной из самых ярких страниц новогодней филармонической афиши.
Псковичи услышат обновленный состав ансамбля: Сергей Поторочин (бас, Санкт-Петербург), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цемка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные).
 
В концертной программе прозвучат авторские аранжировки джазовых стандартов Чарли Паркера, Джошуа Рэдмана, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима и др.
 
Высокое исполнительское мастерство музыкантов, подлинное искусство импровизации, живой звук, богатые джазовые гармонии и ритмы доставят истинное удовольствие всем ценителям джаза.
 
Начало концерта в 19.00. Адрес БКЗ филармонии: ул. Некрасова, 24.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: