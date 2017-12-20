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Аркадий Галковский приглашает псковичей на традиционный концерт «Джаз в Рождество»
26.12.2017 11:48 ПЛН, Псков
Аркадий Галковский приглашает псковичей на традиционный ежегодный концерт «Джаз в Рождество» 19 января.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, уже 25 лет концерт «Джаз в Рождество» коллектива под руководством известного псковского джазмена Аркадия Галковского является одной из самых ярких страниц новогодней филармонической афиши.
Псковичи услышат обновленный состав ансамбля: Сергей Поторочин (бас, Санкт-Петербург), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цемка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные).
В концертной программе прозвучат авторские аранжировки джазовых стандартов Чарли Паркера, Джошуа Рэдмана, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима и др.
Высокое исполнительское мастерство музыкантов, подлинное искусство импровизации, живой звук, богатые джазовые гармонии и ритмы доставят истинное удовольствие всем ценителям джаза.
Начало концерта в 19.00. Адрес БКЗ филармонии: ул. Некрасова, 24.
Источник: Псковская Лента Новостей
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