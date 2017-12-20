Аркадий Галковский приглашает псковичей на традиционный концерт «Джаз в Рождество»

Аркадий Галковский приглашает псковичей на традиционный ежегодный концерт «Джаз в Рождество» 19 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, уже 25 лет концерт «Джаз в Рождество» коллектива под руководством известного псковского джазмена Аркадия Галковского является одной из самых ярких страниц новогодней филармонической афиши.

Псковичи услышат обновленный состав ансамбля: Сергей Поторочин (бас, Санкт-Петербург), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цемка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные).

В концертной программе прозвучат авторские аранжировки джазовых стандартов Чарли Паркера, Джошуа Рэдмана, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима и др.

Высокое исполнительское мастерство музыкантов, подлинное искусство импровизации, живой звук, богатые джазовые гармонии и ритмы доставят истинное удовольствие всем ценителям джаза.

Начало концерта в 19.00. Адрес БКЗ филармонии: ул. Некрасова, 24.

Источник: Псковская Лента Новостей