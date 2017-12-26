Билеты на концерт «Джаз в Рождество» поступили в продажу19 января композитор, мультиинструменталист и самый известный псковский джазмен Аркадий Галковский приглашает на традиционный ежегодный концерт «Джаз в Рождество». Одному из самых любимых псковских джазовых шоу...
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Билеты на концерт «Джаз в Рождество» поступили в продажу
28.12.2017 13:54 ПЛН, Псков
19 января композитор, мультиинструменталист и самый известный псковский джазмен Аркадий Галковский приглашает на традиционный ежегодный концерт «Джаз в Рождество». Одному из самых любимых псковских джазовых шоу в новом году исполняется 25 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, мероприятие пройдет в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, начало в 19.00.
На этот раз псковичи услышат обновленный состав ансамбля: Сергей Поторочин (бас, Санкт-Петербург), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цемка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные).
В концертной программе прозвучат авторские аранжировки джазовых стандартов Чарли Паркера, Джошуа Рэдмана, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима и других.
Высокое исполнительское мастерство музыкантов, подлинное искусство импровизации, живой звук, богатые джазовые гармонии и ритмы доставят истинное удовольствие всем ценителям джаза.
Билеты недавно поступили в продажу. Приобрести их можно на сайте, а также в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24.
Источник: Псковская Лента Новостей
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