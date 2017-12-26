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Ефим Шифрин выступит сегодня в Пскове
05.01.2018 09:16 ПЛН, Псков
Российский артист эстрады, актер и режиссер, юморист, певец Ефим Шифрин выступит сегодня в Пскове. Сольный концерт под названием «Шифринизмы-New» пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии в 17.00.
Стоимость билета на концерт - 800 - 1300 рублей.
Отличительные черты сольных концертов артиста - особая атмосфера, несмолкаемый смех и интеллигентность. Концерт Ефима Шифрина под названием «Шифринизмы-New» отличается неподражаемым юмором, потрясающими сатирическими монологами и оригинальными вокальными номерами, отмечается в анонсе.
Источник: Псковская Лента Новостей
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