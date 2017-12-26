Ефим Шифрин выступит сегодня в Пскове

Российский артист эстрады, актер и режиссер, юморист, певец Ефим Шифрин выступит сегодня в Пскове. Сольный концерт под названием «Шифринизмы-New» пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии в 17.00.

Стоимость билета на концерт - 800 - 1300 рублей.

Отличительные черты сольных концертов артиста - особая атмосфера, несмолкаемый смех и интеллигентность. Концерт Ефима Шифрина под названием «Шифринизмы-New» отличается неподражаемым юмором, потрясающими сатирическими монологами и оригинальными вокальными номерами, отмечается в анонсе.

Источник: Псковская Лента Новостей