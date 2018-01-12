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Сцена / Концерты

Выдающийся российский пианист Мирослав Култышев впервые выступит в Пскове

12.01.2018 13:11|ПсковКомментариев: 1

Выдающийся российский пианист, лауреат международного конкурса им. П. И. Чайковского Мирослав Култышев выступит в БКЗ с симфоническим оркестром Псковской филармонии под управлением Геннадия Чернова 27 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в его исполнении прозвучит легендарный Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

В 2007 году Мирослав Култышев стал победителем ХШ Международного конкурса им. П. И. Чайковского. В 2012 году выиграл Международный конкурс Monte Carlo PianoMasters (Княжество Монако).

Мирослав Култышев неоднократно приглашался с концертами на международные музыкальные фестивали: Kissinger Sommer (Германия), «Эльба - музыкальный остров Европы» (Италия). Также «Звезды белых ночей», «Лики современного пианизма», Фестиваль в Рок Д'Антероне (Франция), «Международная Неделя Консерваторий», «Кремль музыкальный», MikkeliMusic Festival (Финляндия), Klavier Festival Ruhr (Германия), а также на Зальцбургский фестиваль.

В 10 лет дебютировал в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии под управлением Ю.Темирканова. В 1998 году стал лауреатом Московского Фестиваля молодых пианистов им. Г. Г. Нейгауза.

Мирослав Култышев выступает в лучших залах Петербурга и Москвы, а также в таких всемирно известных залах: Музикферайн в Вене, Зальцбургский Моцартеум, Линкольн-центр (Нью-Йорк), Сантори-холл (Токио), Концертгебау (Амстердам), Вигмор-холл (Лондон), Зал Гаво (Париж) и т. д. Сотрудничает с такими дирижерами, как В. Гергиев, Ю. Башмет, В. Ашкенази, Ю. Симонов и другими.

В концерте также впервые на псковской земле прозвучит знаменитая Шестая симфония Петра Ильича Чайковского.

Совместно с оркестром Псковской филармонии выступят артисты петербургских академических симфонических оркестров.

Билеты на сайте: http://philpskov.ru/afisha/?1367 и в кассе на улице Некрасова, 24.

Источник: Псковская Лента Новостей
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