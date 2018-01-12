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Группа «Живая вода» даст в Пскове бесплатный концерт 21 января

В воскресенье, в галерее «Цех» стоится концерт псковской музыкальной группы «Живая вода» с программой «Снова-Здорово». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Группа «Живая вода» создана в 1991 году фотохудохником Алексеем Филаретовым и художником Александром Аксеновым. На сегодняшний день, «Живая вода» выступает квартетом, в состав которого входят также Сергей Харитонов и Ольга Балобейко.

Концерт состоится 21 января в 19:00. По адресу: Псков, ул. Пушкина, 13. Галерея «Цех».

Вход бесплатный.