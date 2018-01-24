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Балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский выступит в Пскове 14 февраля

14 февраля в БКЗ Псковской областной филармонии выступит балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, впервые на псковской сцене будет представлена программа «Чудо».

Балалаечник Алексей Архиповский - один из тех немногих музыкантов, которым удается сочетать работу в традиционном «народном» русле с разработкой собственного пути, часто куда более яркого и самобытного. Блестящие успехи именно вне традиционно-фольклорного поля, однако, не становятся для музыканта причиной отказа от традиции.

Как отмечают организаторы концерта, Алексей, которого по праву можно назвать лучшим балалаечником страны, уделяет одинаковое внимание как работе в ведущих народных ансамблях России, так и собственным проектам, в которых его незаслуженно непопулярный инструмент раскрывается в полной мере и заставляет самую «неудобную» аудиторию аплодировать.

В одном ряду с Алексеем Архиповским стоят Джимми Хендрикс и Ванесса Мей. Алексей - обладатель почетной премии «Живое сокровище мира», учрежденной Центром Томми Эммануэля.

«Балалайка… Мастерски владея ею, он доказал, что не бывает «второстепенных» инструментов. На сцене двое: Мастер и его инструмент», - отмечают организаторы.

Концерт состоится 14 февраля в 19.00 в БКЗ филармонии Пскова.