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«Бард-Вагон» сегодня сделает остановку в Пскове

В БКЗ Псковской Филармонии 28 января состоится новая программа проекта «Бард-Вагон» (г. Москва) - «Вечер песен Юрия Визбора». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, начало в 16.00.

«Псковскому зрителю хорошо известен наш проект, который будет выступать уже в шестой раз в вашем городе, привозя каждый год что-то новое. И этот раз — не исключение! Новая программа по песням Юрия Визбора предполагает, в основном, его собственные песни, написанные в разное время. А еще прозвучат песни, написанные Визбором в соавторстве со своими друзьями по институту: С. Богдасаровой, В. Красновским, М. Кусургашевым и И. Олениковым. Не обошли стороной и творчество Ады Якушевой. И, конечно же, взяли в программу совместные песни автора(давно ставшие хитами бардовской песни) с поэтом Д. Сухаревым, композиторами С. Никитиным и В. Берковским. Артистам очень нравится, когда зал поет вместе с ними (а еще вдвойне приятно, что псковский зритель поет хорошо), поэтому предусмотрели шпаргалки на экране(к добавлению к слайдам). А в заключении программы (по старой традиции) прозвучат: «Домбаский вальс», «Ночная дорога», «До свиданья, дорогие», «Милая моя»», - рассказали организаторы концерта.

В составе проекта «Бард-вагон» - лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрий Григорьев (гитара, вокал), Константин Паникаровский (аккордеон, фортепьяно), Сергей Миронов (акустический бас, вокал), Валерий Беспалов (кларнет).