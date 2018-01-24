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«Самая обаятельная и привлекательная» Ирина Муравьева проведет творческий вечер в Пскове

23 марта в БКЗ Псковской областной филармонии состоится творческий вечер советской и российской актрисы театра и кино Ирины Муравьевой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области, начало мероприятия - в 19.00.

Всенародно любимая актриса Ирина Муравьева, сыгравшая в фильмах «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная» и других, уже почти 20 лет работает на сцене столичного Малого театра. За ее плечами множество самых разных ролей. Ее талант, виртуозное мастерство и магическая притягательность сделали Ирину Муравьеву одной из самых известных и любимых актрис советского и российского театра и кино.

История жизни актрисы - это история невероятного трудолюбия и работоспособности, это странные перипетии, причудливые переплетения личного и творческого, счастливые совпадения, взлеты, падения...

Как и талант Ирины Муравьевой, «вечер встречи» с ней - многогранен и полно сюрпризов.

«Вечер с Ириной Муравьевой» - это очень особенное действо. С одной стороны, выступление такой яркой, жизнерадостной актрисы, с великолепным чувством комического - это всегда блистательное шоу. Это и песни из любимых фильмов, и проникновенные романсы. С другой, это очень личная и теплая беседа с любимой актрисой и необычным человеком. Этот вечер Ирина Муравьева проведет на сцене для того, чтобы поделиться с теми, кто любит и ценит ее дарование, сокровенными мыслями и новыми идеями, теплыми воспоминаниями, историями смешными и грустными.

В программе вечера также - литературные чтения: стихи, проза.

И, конечно, творческий вечер - это всегда диалог, живое общение, в котором нет рампы, разделяющей артиста и зрителя. Все, что вы хотели узнать, спросить при личной встрече, а может быть и просто признаться в любви - все это возможно сделать в камерной обстановке этой долгожданной встречи.

Продолжительность: 1 час 45 минут, без антракта.