Сцена / Концерты

«Классику в темноте» услышат псковичи 8 марта

8 марта «Виртуозы Петербурга» при участии солистов Михайловского театра выступят с обновленной, захватывающей дух программой «Классика в темноте» на сцене БКЗ Псковская областная филармония. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, начало концерта в 18.00.

Впервые «Классику в темноте» сыграли в 2016 году на площадке петербургского планетария. Следуя оригинальной идее Евгении Зимы, музыкальное шоу нового формата объединило в себе живое исполнение симфонической классики и современную трехмерную графику. В полной темноте ансамбль «Виртуозы Петербурга» сыграл сложнейшие симфонические и оперные произведения.

Бах, Вивальди, Верди, Форе, Равель, Беллини, Пьяццолла – избранные произведения великих композиторов будут звучать в космическом пространстве – среди звезд. Новое шоу «Классика в темноте» обещает синергию визуальных эффектов, 3D, живые съемки вселенной, танцевальное сопровождение и встречу с оперными голосами Михайловского театра.

В концерте примут участие: Ансамбль «Виртуозы Петербурга», солисты Мария Литке (сопрано, Михайловский театр), Роман Арндт (тенор, Михайловский театр), лауреат международных конкурсов Алексей Стрелко (саксофон), Евгений Красильников (индийский сарод), Артур Бочкивский (гитара), Дмитрий Олейников (финалист проекта «Танцы» на ТНТ). Художественный руководитель проекта – Евгения Зима.