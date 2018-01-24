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Сцена / Концерты

Псковский симфонический оркестр приглашает псковичей на концерт «Времена года»

28.02.2018 11:13|ПсковКомментариев: 1

30 марта камерная группа Псковского симфонического оркестра под руководством именитого московского дирижера Николая Хондзинского, уже знакомого псковичам, посетившим концерт «Звук создан Богом», подарит зрителям концерт под названием «Времена года». 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в программе признанные шедевры: Антонио Вивальди «Времена года», концерт для гобоя и скрипки До минор Иоганна Себастьяна Баха в исполнении лауреатов международных конкурсов Аяко Танабе (солистка концерта «Звук создан Богом», скрипка) и Эмиля Мирославского (гобой). Этот поистине звездный состав исполнителей уже вызывал овации в Концертном зале Мариинского театра, в залах Московской консерватории. Теперь и у слушателей БКЗ Псковской областной филармонии есть уникальная возможность приобщиться к музыке великих гениев в живом исполнении талантливейших музыкантов, нашедших в ней свое отражение.

«Музыка была для него богослужением», - пишет о Бахе Альберт Швейцер. Обращенная к вечности, музыка Баха действительно была и остается вне времени.

Что же касается «Времен года» Антонио Вивальди, – наверное, самого знаменитого и любимого произведения мировой классики, – то здесь слушателей ждет подлинное открытие. Историческая точность и безупречность исполнения в соединении с творческой страстностью музыкантов создает ощущение, что эта великая музыка рождается здесь и сейчас.

Начало концерта в 19.00. Билеты на сайте http://philpskov.ru/afisha/?1425#tickets и в кассе филармонии.

Теги: #Симфонический оркестр Псковской филармонии #БКЗ #Псковская филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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