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Псковичи смогут услышать произведения великих композиторов в космическом пространстве 8 марта

8 марта БКЗ Псковской областной филармонии приглашает псковичей насладиться произведениями великих композиторов в космическом пространстве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, «Виртуозы Петербурга» при участии солистов Михайловского театра выступят с обновленной, захватывающий дух программой: Бах, Вивальди, Верди, Форе, Равель, Беллини, Пьяццолла.

Избранные произведения великих композиторов в сопровождении визуальных эффектов, живых съемок вселенной, танцевальных номеров и оперных голосов Михайловского театра подарят зрителям незабываемые эмоции и позволят погрузиться в глубины таинства космоса.

Проект «Виртуозы Санкт-Петербурга» объединяет лучших музыкантов, солистов оперы и балета, которые представляют родной город на мировой сцене.

Художественный руководитель проекта – Евгения Зима, в одном из интервью отметила: «Такого проекта нигде нет. Мы единственные, кто сделал микс культур. Приходя к нам, люди сразу получают и свето-шоу, и лазерное шоу, и 3d motions, и живые полотна, и, конечно же, 3D звуки. Зрителя окружает полная панорама. Наша команда старается копать вглубь, к примеру, если у Вивальди в партитуре написано ветер, то мы стараемся подобрать не любой ветер, а именно венецианский. Выискиваем на сайтах эти звуки и создаем полную иллюзию, а может даже и не иллюзию, ведь мы реально погружаем в другое состояние, в другой мир. Уникально слушать музыку в темноте, ведь такого явления не было уже много веков».

Начало концерта в 18.00.

Билеты на сайте http://philpskov.ru/afisha/?1395 и в кассе филармонии.