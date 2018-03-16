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Билли Новик: Программа «Блюз в голове» для тех, кто ценит не только хорошую музыку, но и хороший театр

22 марта впервые в Пскове на большой сцене драмтеатра будет представлен «Блюз в голове» - действие в уникальном жанре музыкального спектакля, созданного знаменитым петербургским ансамблем Billy’s Band. О предстоящем концерте рассказывает лидер коллектива Билли Новик.

- Билли, вы с музыкантами были в Пскове с концертом несколько лет назад. Соскучились по городу?

- Конечно.

- Какие впечатления оставили у вас псковичи и сам город?

- Самые теплые. Честно говоря, я был удивлен, как выглядит исторический центр Пскова. Удивлен в хорошем смысле. Мне понравилась культура, красоты и порядок. Красота архитектуры.

- Надеюсь, не разочаруем вас и 22 марта. Что везете в этот раз?

- Мы везем одну из самых сильных наших программ на сегодняшний момент - это театрализованно-музыкальный концерт под названием «Блюз в голове». Эта программа состоит из нашего авторского материала, то есть из наших авторских песен, которые объединяет то, что мы называем блюзом. Иногда это в музыке, иногда это в текстах, иногда в видеоряде, иногда это в какой-то незримой атмосфере, которая окружает тот или иной номер программы.

- Что значит «театрализованный концерт»?

- Это значит, что используются все театральные приемы, которые используются и в классическом театре. Например, сценография, декорации, художественный свет. Плюс достаточно современные вещи для театра такие, как видеопроекции на декорации, когда декорации начинают служить экранной поверхностью для изображения. Можно это назвать анимированными видеодекорациями.

- Как у любого спектакля, у этой программы наверняка есть сюжет?

- Конечно.

- Расскажите.

- Это история некой группы людей, которые чувствуют себя потерянными ввиду того, что они не успевают за изменениями окружающего мира. В некоем уже расселенном доме живут, кучкуются и репетируют музыканты, певцы, художники, фотографы - разный творческий люд. Рано или поздно эта особая идиллия заканчивается, и они оказываются выкинутыми в реальный мир. Но творческая жизнь - хоть и не у всех - продолжается. Именно это и называется блюзом в голове.

- Сюжет автобиографичный? Я читала, что это история ранних Billy’s Band.

- Отчасти. Сам сюжет нет, но многие моменты, конечно, автобиографичны.

- На какого зрителя рассчитана программа?

- На широкую аудиторию. Прежде всего, на любителей творчества Billy’s Band, как такового, но и на людей, которые любят и ценят театральное искусство.

- И любят хорошую музыку?

- Необязательно

- Почему?

- Потому что тем, кто не любит музыку, но любит театр, тоже будет интересно.

Добавим, спектакль состоится 22 марта в 19.00. Билеты уже в продаже. Для зрителей 16+