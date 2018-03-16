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Театр танца Аллы Духовой TODES представил в Пскове новую программу. ФОТО

На сцене БКЗ Псковской областной филармонии 22 марта выступил театр танца Аллы Духовой TODES. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, в Пскове состоялась премьера новой программы «И приснится же такое...».

Удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль «И приснится же такое…» стал для зрителя открытием, уверяют авторы.

Новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета TODES Аллы Духовой - это динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу. На сцене, словно в сказочном сне, меняются времена и страны.

«"И приснится же такое…" – это спектакль, который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала и воплотила на сцене Алла Духова», - отметили в филармонии.