Псковский театр кукол может переехать на Конную, 2

Псковский театр кукол может переехать на Конную, 2 в рамках реализации инвестиционного проекта по создание жилищно-гостиничного комплекса в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании Совета по инвестициям в Псковской области сообщил генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Псковской области «Театрально-концертная дирекция» Дмитрий Месхиев.

Председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева отметила, что сейчас театр кукол находится в помещении, требующем немедленного ремонта. «Помещение на Конной будет комфортным для размещения театра кукол. Помещения для комитета по культуре там также определены. Мы в этом очень заинтересованы и считаем, что это шаги на опережение», - сказала она.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поинтересовался, насколько эти площади подходят для театра кукол. Дмитрий Месхиев рассказал, что вместе с директором учреждения прошел по зданию. «Более того, с моей точки зрения, было важно, чтобы они сами их отобрали, зрительный зал будет больше, чем нынешний. Кроме того, театр не переедет далеко, новое для него здание находится в шаговой доступности. Территории значительно больше, у них появятся порядка 260 дополнительных метров, поэтому они намерены расширить работу. Работники театра готовы с радостью туда переехать», - подчеркнул руководитель ТКД.

«Если мы театр не перевезем этим летом, его закроют», - подчеркнул Дмитрий Месхиев. «Перевезем», - ответил губернатор Андрей Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей