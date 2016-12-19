Псковский театр кукол может переехать на Конную, 2Псковский театр кукол может переехать на Конную, 2 в рамках реализации инвестиционного проекта по создание жилищно-гостиничного комплекса в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об...15
15.12.2016 20:12 Приобрести билеты на новогодние представления Псковского театра кукол можно в кассе ТКД
15.12.2016 10:10 В кассах ТКД появились карты с реквизитами для перевода пожертвований на возведение храма при Псковской городской больнице 11
Псковский актер снимает блог о театре. ВИДЕО
22.12.2016 12:30 ПЛН, Псков
Актер Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Камиль Иблеев снимает блог об актерах, театре и профессии. Первый выпуск «Жизни одного провинциального актера» размещен на youtube.com. Своими советами для будущих актеров в блоге псковского актера делится Заслуженная артистка России Раиса Рязанова.
Источник: Псковская Лента Новостей
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