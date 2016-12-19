Актер Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Камиль Иблеев снимает блог об актерах, театре и профессии. Первый выпуск «Жизни одного провинциального актера» размещен на youtube.com. Своими советами для будущих актеров в блоге псковского актера делится Заслуженная артистка России Раиса Рязанова.

Какую, на ваш взгляд, премьеру театрального сезона 2015-2016 можно назвать лучшей?

«Безумный день, или женитьба Фигаро»

«Кентервильское привидение»

«Вол и осел при яслях»

«Каменное сердце или чудес не бывает»

«Как в баснях говорят»

«Краденое солнце»

«Соседи»

«Фантазии Фарятьева»







