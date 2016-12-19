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Псковский актер снимает блог о театре. ВИДЕО

22.12.2016 12:30 ПЛН, Псков

Актер Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Камиль Иблеев снимает блог об актерах, театре и профессии. Первый выпуск «Жизни одного провинциального актера» размещен на youtube.com. Своими советами для будущих актеров в блоге псковского актера делится Заслуженная артистка России Раиса Рязанова.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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