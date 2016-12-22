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В праздничные дни изменится режим работы касс Псковского драмтеатра
23.12.2016 10:05 ПЛН, Псков
В праздничные дни изменится режим работы касс Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, касса в здании театра по адресу: ул. Пушкина, 13 будет работать в следующем режиме:
- С 23 по 30 декабря с 10.00 до 18.00 (обед с 12.00 до 13.00);
- 31 декабря касса работает с 10.00 до 13.00 (без обеда);
- 1 января – выходной;
- Со 2 по 4 января с 10.00 до 17.00 (без обеда);
- 5 и 6 января с 12.00 до 19.00 (обед с 15.00 до 16.00);
- 7 и 8 января с 11.00 до 17.00 (без обеда).
Касса в гипермаркете «Империал» также изменит свой режим работы на период праздников:
- с 23 по 30 декабря касса работает с 11.00 до 19.00;
- 31 декабря - с 11.30 до 16.00;
- 1 и 2 января - выходные дни;
- С 3 по 8 января - с 11.00 до 18.00.
Чтобы посетить любой спектакль, вы можете, не выходя из дома, зарезервировать места по телефону: (8112) 72-80-22.
В обычном режиме кассы начнут работать с 9 января 2017 года.
Источник: Псковская Лента Новостей
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