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В праздничные дни изменится режим работы касс Псковского драмтеатра

23.12.2016 10:05 ПЛН, Псков

В праздничные дни изменится режим работы касс Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, касса в здании театра по адресу: ул. Пушкина, 13 будет работать в следующем режиме:
  • С 23 по 30 декабря с 10.00 до 18.00 (обед с 12.00 до 13.00);
  • 31 декабря касса работает с 10.00 до 13.00 (без обеда);
  • 1 января – выходной;
  • Со 2 по 4 января с 10.00 до 17.00 (без обеда);
  • 5 и 6 января с 12.00 до 19.00 (обед с 15.00 до 16.00);
  • 7 и 8 января с 11.00 до 17.00 (без обеда).
Касса в гипермаркете «Империал» также изменит свой режим работы на период праздников:
  • с 23 по 30 декабря касса работает с 11.00 до 19.00;
  • 31 декабря - с 11.30 до 16.00; 
  • 1 и 2 января - выходные дни; 
  • С 3 по 8 января - с 11.00 до 18.00. 
Чтобы посетить любой спектакль, вы можете, не выходя из дома, зарезервировать места по телефону: (8112) 72-80-22.
 
В обычном режиме кассы начнут работать с 9 января 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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