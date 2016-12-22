В праздничные дни изменится режим работы касс Псковского драмтеатра

В праздничные дни изменится режим работы касс Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, касса в здании театра по адресу: ул. Пушкина, 13 будет работать в следующем режиме:

С 23 по 30 декабря с 10.00 до 18.00 (обед с 12.00 до 13.00);

31 декабря касса работает с 10.00 до 13.00 (без обеда);

1 января – выходной;

Со 2 по 4 января с 10.00 до 17.00 (без обеда);

5 и 6 января с 12.00 до 19.00 (обед с 15.00 до 16.00);

7 и 8 января с 11.00 до 17.00 (без обеда).

Касса в гипермаркете «Империал» также изменит свой режим работы на период праздников:

с 23 по 30 декабря касса работает с 11.00 до 19.00;

31 декабря - с 11.30 до 16.00;

1 и 2 января - выходные дни;

С 3 по 8 января - с 11.00 до 18.00.

Чтобы посетить любой спектакль, вы можете, не выходя из дома, зарезервировать места по телефону: (8112) 72-80-22.

В обычном режиме кассы начнут работать с 9 января 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей