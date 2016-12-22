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В театральной мастерской «Гвозди» состоится новогодний капустник

23.12.2016 10:10 ПЛН, Псков

24 декабря на малой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина пройдет новогодний капустник детской театральной школы-мастерской «Гвозди». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, актеры и руководители студии приглашают всех неравнодушных к театральному искусству принять участие в капустнике. 
 
Посетить мероприятие может любой желающий. Важно только записаться в группе: https://vk.com/kapustnik_gvozdi.
 
Театральная мастерская «Гвозди» работает на базе Театрально-концертной дирекции. Руководители студии – артисты труппы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Евгения Львова и Денис Золотарев.
 
Напомним, что в уходящем году мастерская представила несколько серьезных театральных проектов, среди них спектакль «Вот это вещь!», показы которого прошли на большой сцене театра. А также фестиваль для подростков «В чем загвоздка?», в рамках которого состоялась премьера постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим». 
 
Сейчас мастерская приступила к подготовке нового проекта. Известно, что в группы скоро начнется новый набор, поэтому у юных поклонников театра есть возможность присоединиться к труппе «Гвоздей» и уже весной выступать на большой сцене в качестве актера театра. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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