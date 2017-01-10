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До пятницы не работает касса Псковского театра кукол
17.01.2017 12:33 ПЛН, Псков
Псковский театр кукол информирует, что 17, 18 и 19 января касса театра не работает.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, 20 января касса работает с 09.30 до 15.00, 21 и 22 января - с 11.00 до 15.00.
В любое время купить билеты на спектакли театра можно онлайн на сайте http://orbilet.ru/venue/90.
Источник: Псковская Лента Новостей
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