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До пятницы не работает касса Псковского театра кукол

17.01.2017 12:33 ПЛН, Псков

Псковский театр кукол информирует, что 17, 18 и 19 января касса театра не работает.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, 20 января касса работает с 09.30 до 15.00, 21 и 22 января - с 11.00 до 15.00.
 
В любое время купить билеты на спектакли театра можно онлайн на сайте http://orbilet.ru/venue/90.

Источник: Псковская Лента Новостей



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