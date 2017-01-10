До пятницы не работает касса Псковского театра кукол

Псковский театр кукол информирует, что 17, 18 и 19 января касса театра не работает.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, 20 января касса работает с 09.30 до 15.00, 21 и 22 января - с 11.00 до 15.00.

http://orbilet.ru/venue/90. В любое время купить билеты на спектакли театра можно онлайн на сайте

Источник: Псковская Лента Новостей