Псковский театр кукол может переехать на Конную, 2Псковский театр кукол может переехать на Конную, 2 в рамках реализации инвестиционного проекта по создание жилищно-гостиничного комплекса в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об...40
13:15 Актер Павел Чинарев принял участие в съемках третьего выпуска «Дневника провинциального актера» Камиля Иблеева
10.01.2017 11:44 Более 100 тысяч зрителей посетили мероприятия Псковского драмтеатра, театра кукол и филармонии в 2016 году3
Актер Павел Чинарев принял участие в съемках третьего выпуска «Дневника провинциального актера» Камиля Иблеева
23.01.2017 13:15 ПЛН, Псков
Актер труппы Псковского драмтеатра Камиль Иблеев снял третий выпуск своего блога «Дневник провинциального актера» о театре, актерах, закулисье и многом другом. В этом выпуске принял участие молодой, но уже известный актер Павел Чинарев.
Источник: Псковская Лента Новостей
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