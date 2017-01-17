Актер Павел Чинарев принял участие в съемках третьего выпуска «Дневника провинциального актера» Камиля Иблеева

Актер труппы Псковского драмтеатра Камиль Иблеев снял третий выпуск своего блога «Дневник провинциального актера» о театре, актерах, закулисье и многом другом. В этом выпуске принял участие молодой, но уже известный актер Павел Чинарев.

Источник: Псковская Лента Новостей