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Актер Павел Чинарев принял участие в съемках третьего выпуска «Дневника провинциального актера» Камиля Иблеева

23.01.2017 13:15 ПЛН, Псков

Актер труппы Псковского драмтеатра Камиль Иблеев снял третий выпуск своего блога «Дневник провинциального актера» о театре, актерах, закулисье и многом другом. В этом выпуске принял участие молодой, но уже известный актер Павел Чинарев. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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