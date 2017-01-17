www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новая ветка Крупнее, чем в жизни Неподражаемая Наргиз в Пскове «Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви» Пять фриков и один фантом Здравствуй, солнце золотое! С премьерой!
     XXIV Пушкинский театральный фестиваль    110-летие Псковского драмтеатра    Культурно-образовательная программа «Ветка» в Пскове   

Спектакль «Французский поцелуй» в Пскове отменяется

23.01.2017 13:49 ПЛН, Псков

Хореографический спектакль «Французский поцелуй», запланированный в БКЗ Псковской областной филармонии на 28 января, отменяется.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, билеты принимаются в кассе БКЗ филармонии (Некрасова, 24). 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: