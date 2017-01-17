Спектакль «Французский поцелуй» в Пскове отменяется

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, билеты принимаются в кассе БКЗ филармонии (Некрасова, 24).

Хореографический спектакль «Французский поцелуй», запланированный в БКЗ Псковской областной филармонии на 28 января, отменяется.