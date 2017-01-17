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Спектакль «Французский поцелуй» в Пскове отменяется
23.01.2017 13:49 ПЛН, Псков
Хореографический спектакль «Французский поцелуй», запланированный в БКЗ Псковской областной филармонии на 28 января, отменяется.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, билеты принимаются в кассе БКЗ филармонии (Некрасова, 24).
Источник: Псковская Лента Новостей
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