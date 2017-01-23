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Концерт «Загадка Россини» в БКЗ Псковской филармонии переносится на 25 мая

30.01.2017 10:28 ПЛН, Псков

Концерт Симфонического оркестра Псковской филармонии «Загадка Россини» или «Музыкальная кулинария» (Абонемент №3 «Семейный»), запланированный на 24 апреля в БКЗ филармонии, переносится на 25 мая.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, приобретенные ранее билеты действительны. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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