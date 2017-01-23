Дмитрий Месхиев надеется, что до конца 2017 года кинотеатр «Октябрь» заработает вновь

Руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев надеется, что до конца 2017 года кинотеатр «Октябрь» заработает вновь. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил журналистам на встрече 30 января.

«Я бы очень хотел, чтобы в 2017 году мы завершили работы. Надеюсь, что к весне начнем работы. Стоит это не очень дешево, финансовая ситуация непростая», - заметил он.

Дмитрий Месхиев добавил, что сейчас готовится проектно-сметная документация, и выразил надежду, что до нового года обновленный кинотеатр распахнет свои двери.

Руководитель ТКД также извинился за внешний вид «Октября» и оборванные афиши на фасаде и пообещал исправиться.

Источник: Псковская Лента Новостей