www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви» Здравствуй, солнце золотое! Крупнее, чем в жизни Неподражаемая Наргиз в Пскове
     XXIV Пушкинский театральный фестиваль    110-летие Псковского драмтеатра    Культурно-образовательная программа «Ветка» в Пскове   

Сергей Попков выступил в библиотеке «Родник» с моноспектаклем «Осень души моей»

02.02.2017 17:49 ПЛН, Псков

10 февраля исполняется 180 лет со дня трагической гибели Александра Пушкина. Специально в преддверии этой даты, 2 февраля, читатели библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева окунулись в поэтический мир величайшего русского писателя.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, гостем учреждения в этот день стал актер драматического театра им. А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков. В начале встречи он поделился своем отношением к творчеству Пушкина и рассказал о малоизвестных фактах пребывания поэта во Пскова. Он говорил о том, что «идут годы, а пушкинские строки, просачиваясь сквозь время, вливаются в нас: радуют, дают силу, учат видеть красоту». 
 
 
Сергей Попков представил старшеклассникам моноспектакль «Осень души моей». Глубокая эмоциональность, увлеченность и свойственная только ему манера исполнения, сделали встречу яркой, живой, наглядной, а ребята почувствовали себя участниками события. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: