Сергей Попков выступил в библиотеке «Родник» с моноспектаклем «Осень души моей»

10 февраля исполняется 180 лет со дня трагической гибели Александра Пушкина. Специально в преддверии этой даты, 2 февраля, читатели библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева окунулись в поэтический мир величайшего русского писателя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, гостем учреждения в этот день стал актер драматического театра им. А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков. В начале встречи он поделился своем отношением к творчеству Пушкина и рассказал о малоизвестных фактах пребывания поэта во Пскова. Он говорил о том, что «идут годы, а пушкинские строки, просачиваясь сквозь время, вливаются в нас: радуют, дают силу, учат видеть красоту».

Сергей Попков представил старшеклассникам моноспектакль «Осень души моей». Глубокая эмоциональность, увлеченность и свойственная только ему манера исполнения, сделали встречу яркой, живой, наглядной, а ребята почувствовали себя участниками события.

Источник: Псковская Лента Новостей