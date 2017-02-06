Концерт Валерия Леонтьева в Пскове отменен

Концерт Валерия Леонтьева, запланированный в БКЗ Псковского областной филармонии на 30 марта, отменяется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Билеты принимаются в кассе БКЗ филармонии (Некрасова, 24).

Источник: Псковская Лента Новостей