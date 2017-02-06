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Концерт Валерия Леонтьева в Пскове отменен

14.02.2017 12:59 ПЛН, Псков

Концерт Валерия Леонтьева, запланированный в БКЗ Псковского областной филармонии на 30 марта, отменяется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
 
Билеты принимаются в кассе БКЗ филармонии (Некрасова, 24).

Источник: Псковская Лента Новостей



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