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Выставка народного творчества, Масленица и премьера спектакля ждут самых маленьких гостей в областном театре кукол

21.02.2017 10:11 ПЛН, Псков

С 24 по 26 февраля в Псковском театре кукол будет проходить традиционное празднование Масленицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, задорные танцы, шутки, игры, потешки и сладкие угощения ждут всех гостей. Главным героем народных гуляний станет Петрушка.

Сразу после праздника на сцене театра состоится премьера спектакля «Царевна-лягушка», созданная на основе одноименной русской народной сказки. Любимая история о чудесных приключениях царского сына и Василисы Прекрасной, которую заколдовал Кощей Бессмертный.

В новом спектакле, как и заведено в русской народной сказке, все получают по заслугам: доброму люду – счастье и успех, злодеям – справедливое наказание.

А в фойе театра будет расположена выставка работ, выполненных в традиционной технике русского лубка и лоскутной мозаики. Работы созданы студентами Псковского политехнического колледжа.

Продолжительность спектакля 40 минут. Мероприятия рекомендованы для зрителей старше 3 лет. Купить билет можно в кассе театра кукол или на сайте онлайн.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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