Псковский театр кукол может переехать на Конную, 2Псковский театр кукол может переехать на Конную, 2 в рамках реализации инвестиционного проекта по создание жилищно-гостиничного комплекса в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об...42
Выставка народного творчества, Масленица и премьера спектакля ждут самых маленьких гостей в областном театре кукол
С 24 по 26 февраля в Псковском театре кукол будет проходить традиционное празднование Масленицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, задорные танцы, шутки, игры, потешки и сладкие угощения ждут всех гостей. Главным героем народных гуляний станет Петрушка.
Сразу после праздника на сцене театра состоится премьера спектакля «Царевна-лягушка
В новом спектакле, как и заведено в русской народной сказке, все получают по заслугам: доброму люду – счастье и успех, злодеям – справедливое наказание.
А в фойе театра будет расположена выставка работ, выполненных в традиционной технике русского лубка и лоскутной мозаики. Работы созданы студентами Псковского политехнического колледжа.
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В новом спектакле, как и заведено в русской народной сказке, все получают по заслугам: доброму люду – счастье и успех, злодеям – справедливое наказание.
А в фойе театра будет расположена выставка работ, выполненных в традиционной технике русского лубка и лоскутной мозаики. Работы созданы студентами Псковского политехнического колледжа.
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Источник: Псковская Лента Новостей