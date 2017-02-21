В России наблюдается большой театральный бум - Мединский

Спектакли российских театров пользуются беспрецедентным спросом. Об этом сообщил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в рамках проекта Общественной палаты РФ «Час с министром», передает ТАСС.

«У нас вообще большой театральный бум сегодня. Такой посещаемости театров, как сейчас, не было никогда в истории ни России, ни, может быть, Советского Союза», - заявил Мединский.

По его словам, за последние четыре года количество гастролей репертуарных театров по стране выросло на 60%. «То есть более чем в полтора раза они стали больше ездить по стране, показывая в глубинке свои спектакли», - отметил министр.

Мединский также сообщил, что «посещаемость федеральных театров увеличилась за эти годы на 20%, а их собственные доходы от продажи билетов увеличились на 80%».

Источник: Псковская Лента Новостей