Спектакль «Ежик в тумане» в БКЗ Псковской филармонии отменяется

Спектакль «Ежик в тумане», запланированный на 11 марта в БКЗ Псковской областной филармонии, отменяется.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, билеты принимаются в кассе БКЗ филармонии (Некрасова, 24).

Источник: Псковская Лента Новостей