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Спектакль «Ежик в тумане» в БКЗ Псковской филармонии отменяется

01.03.2017 10:40 ПЛН, Псков

Спектакль «Ежик в тумане», запланированный на 11 марта в БКЗ Псковской областной филармонии, отменяется.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, билеты принимаются в кассе БКЗ филармонии (Некрасова, 24). 

Источник: Псковская Лента Новостей



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