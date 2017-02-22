Псковский театр кукол может переехать на Конную, 2Псковский театр кукол может переехать на Конную, 2 в рамках реализации инвестиционного проекта по создание жилищно-гостиничного комплекса в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об...42
21.02.2017 10:11 Выставка народного творчества, Масленица и премьера спектакля ждут самых маленьких гостей в областном театре кукол
20.02.2017 13:14 Театрально-концертная дирекция Псковской области подготовила особую афишу к Дню защитника Отечества
Спектакль «Ежик в тумане» в БКЗ Псковской филармонии отменяется
01.03.2017 10:40 ПЛН, Псков
Спектакль «Ежик в тумане», запланированный на 11 марта в БКЗ Псковской областной филармонии, отменяется.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, билеты принимаются в кассе БКЗ филармонии (Некрасова, 24).
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати