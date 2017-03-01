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В праздничные дни изменится режим работы кассы в Псковском драмтеатре

02.03.2017 16:29 ПЛН, Псков

В праздничные дни изменится режим работы кассы в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, касса, расположенная в здании театра на улице Пушкина, 7 марта будет работать с 11.30 до 18.30 (обед с 15.00 до 16.00), а 8 марта - с 11.30 до 17.00 (без обеда). 

Источник: Псковская Лента Новостей



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