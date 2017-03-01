В праздничные дни изменится режим работы кассы в Псковском драмтеатре

В праздничные дни изменится режим работы кассы в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, касса, расположенная в здании театра на улице Пушкина, 7 марта будет работать с 11.30 до 18.30 (обед с 15.00 до 16.00), а 8 марта - с 11.30 до 17.00 (без обеда).

Источник: Псковская Лента Новостей