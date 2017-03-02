Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию стартового выпуска программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Новая программа будет выходить в прямом эфире по пятницам и рассказывать о культуре - обо всем, что можно увидеть и услышать. Ведущие проекта - директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко и заместитель художественного руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов. Помимо того, что ведущие программы вместе с гостями студии будут рассказывать о культурной афише Псковщины, им очень важно получать от радиослушателей обратную связь по поводу того, что происходит в сфере культуры, понять, насколько это устраивает публику и что они хотят увидеть.

Гостем сегодняшнего выпуска станет начальник отдела культурной политики Государственного комитета Псковской области по культуре Марина Гриневич. Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей