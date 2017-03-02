www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Здравствуй, солнце золотое! Новая ветка Крупнее, чем в жизни Пять фриков и один фантом С премьерой! «Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви» Новая ветка
     XXIV Пушкинский театральный фестиваль    110-летие Псковского драмтеатра    Культурно-образовательная программа «Ветка» в Пскове   

Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»

03.03.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию стартового выпуска программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

 

Новая программа будет выходить в прямом эфире по пятницам и рассказывать о культуре - обо всем, что можно увидеть и услышать. Ведущие проекта - директор Псковской областной филармонии  Артем Татаренко и заместитель художественного руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов. Помимо того, что ведущие программы вместе с гостями студии будут рассказывать о культурной афише Псковщины, им очень важно получать от радиослушателей обратную связь по поводу того, что происходит в сфере культуры, понять, насколько это устраивает публику и что они хотят увидеть.

Гостем сегодняшнего выпуска станет начальник отдела культурной политики Государственного комитета Псковской области по культуре Марина Гриневич. Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72.  

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: