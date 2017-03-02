В выходные псковичей ждет премьера в драмтеатре, «Самоцветы» и «Березка» - в филармонии

В выходные псковичей ждет премьера в Псковском драмтеатре, «Самоцветы» и «Березка» - в филармонии. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщили директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко и заместитель художественного руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

Дмитрий Волхонов рассказал, что 4 и 5 марта на малой сцене Псковского театра драмы состоится премьера спектакля «Позвольте вам выйти вон!» режиссера Александра Кладько по ранним произведениям Антона Чехова. По его словам, спектакль этот поставлен, в том числе, по просьбе учителей русского языка и литературы, с которыми перед началом работы над постановкой встречался худрук театра.

здесь. Практически все билеты на премьеру уже раскуплены. Билеты на спектакль по Чехову в марте и апреле можно приобрести

В БКЗ Псковской областной филармонии в эти выходные выступят ансамбли «Самоцветы» и «Березка». Созданная концертная программа «Самоцветов» органично сочетает в себе необычайно бережную трактовку знаменитых их хитов с яркими вокальными и актерскими работами Елены Пресняковой, Александра Нефедова, Олега Слепцова и талантливыми аранжировками Георгия Власенко. Наряду с этим группа продолжила работу над новыми произведениями, создав несколько композиций в лучших традициях жанра, таких как «Прошлогодние глаза», «Рэгтайм на Титанике», «Снег Рождества», в чем большая заслуга Владимира Преснякова.

Всемирно известный Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» образован в 1948 году выдающимся хореографом XX века Надеждой Надеждиной. В своем творчестве она привила классическому танцу поэзию старинного хоровода, соединила прошлое с настоящим. Сочиненный ею девичий хоровод на тему русской народной песни «Во поле березонька стояла» вот уже 67 лет завораживает зрителей своим диковинным, «плывущим» шагом, создающим впечатление, что девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается.

Кроме того, Артем Татаренко особое внимание любителей джаза обратил на концерт «Большой джаз» с симфоническим оркестром, который пройдет в БКЗ 7 марта. «Состав звездный, не пропустите этот концерт», - отметил директор филармонии.

Источник: Псковская Лента Новостей