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Псковский драмтеатр подарит сегодня билет на один из самых ярких спектаклей 111-го сезона

14.03.2017 10:12 ПЛН, Псков

Сегодня, 14 марта, Псковский академический театр драмы подарит билет на один из самых ярких спектаклей 111-го сезона. 
 
 
Для того, чтобы получить билет, необходимо следить за новостями в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте». Там будут рассказаны все условия конкурса. 
 
Отметим, что получить бесплатный будет очень легко. Следите за обновлениями группы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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