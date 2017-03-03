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Псковский драмтеатр подарит сегодня билет на один из самых ярких спектаклей 111-го сезона
14.03.2017 10:12 ПЛН, Псков
Сегодня, 14 марта, Псковский академический театр драмы подарит билет на один из самых ярких спектаклей 111-го сезона.
Для того, чтобы получить билет, необходимо следить за новостями в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте». Там будут рассказаны все условия конкурса.
Отметим, что получить бесплатный будет очень легко. Следите за обновлениями группы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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