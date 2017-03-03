Псковский драмтеатр подарит сегодня билет на один из самых ярких спектаклей 111-го сезона

Сегодня, 14 марта, Псковский академический театр драмы подарит билет на один из самых ярких спектаклей 111-го сезона.

в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте». Там будут рассказаны все условия конкурса. Для того, чтобы получить билет, необходимо следить за новостями. Там будут рассказаны все условия конкурса.

Отметим, что получить бесплатный будет очень легко. Следите за обновлениями группы.

Источник: Псковская Лента Новостей