Билеты в Псковский драмтеатр со скидкой до 75% смогут приобрести псковичи в преддверии 27 марта

Международный день театра по всему миру отмечают 27 марта. В последние годы в этот день театры по всему миру продают билеты на свои спектакли со скидкой. В Псковском академическом театре 27 марта показов нет, но драмтеатр принял решение все равно присоединиться к этой традиции.

Билеты на спектакли, показы которых состоятся в преддверии театрального праздника, можно будет купить со скидкой до 75%. Билеты по специальной цене будут доступны для покупки не один день, а три - 18, 19 и 20 марта.

Скидка до 75% действует на билеты спектакля «Фантазии Фарятьева». Показ состоится 25 марта в 18.00 на большой сцене. Любой билет на этот показ можно будет купить по фиксированной стоимости – 200 рублей (скидка на билеты этого спектакля составит от 50% до 75%).

С фиксированной скидкой в 50% с 18 по 20 марта будут продавать билеты на спектакль «Человек, обреченный на счастье». Любой билет на показ этой постановки, который состоится 26 марта в 18.00 на большой сцене, можно купить за полцены.

Приобретать билеты по акции ко Дню театра возможно только в кассе театра по адресу: улица Пушкина, 13 и в гипермаркете «Империал» на первом этаже. Предложение действительно с 18 по 20 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей