Экстремальный актерский мастер-класс «Вдох и выдох» состоится в Пскове в апреле

8 и 9 апреля актриса и режиссер Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина Евгения Львова проведет мастер-класс для людей с любым уровнем артистической подготовки или вовсе без нее. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в Псков снова «прилетела» «Желтая Ворона» - экстремальная школа актерского мастерства, хорошо знакомая многим горожанам по разным проектам.

«Понимание баланса между вдохом и выдохом – одно из главных в обучении актерскому мастерству, - рассказывает преподаватель и актриса Евгения Львова. - Мало того, что без свободного дыхания не может быть уверенной речи. На вдохе мы собираем энергию, формулируем мысль. Выдох – это всегда действие, с ним мы бьем (но не студентов), на нем мы говорим. В итоге, дыхание все уравновешивает».

Двухдневное занятие по технике речи и актерскому мастерству пройдет в экстремальных условиях. Дело в том, что все упражнения «Желтой Вороны» построены так, чтобы студент оказался в необычных для себя условиях публичности и научился в них импровизировать.

Мастер-класс проведет Евгения Львова, режиссер, актриса, руководитель детской мастерской «Гвозди». Занятия состоятся в городском бизнес-инкубаторе (набережная реки Великой, 6).

https://vk.com/workshop.yellow.crow Узнать подробности и записаться на мастер-класс можно по ссылке

Источник: Псковская Лента Новостей