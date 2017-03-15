Завтра псковичи смогут приобрести билеты в драмтеатр со скидкой до 75%

С 18 по 20 марта специально к Международному дню театра билеты на спектакли Псковского академического театра будут продавать со скидкой до 75%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, скидка до 75% действует на билеты спектакля «Фантазии Фарятьева», показ которого состоится 25 марта в 18.00 на большой сцене. Любой билет на этот показ можно будет купить по фиксированной стоимости - 200 рублей.

Со скидкой 50% будут продавать билеты на спектакль «Человек, обреченный на счастье». Любой билет на показ этой постановки, который состоится 26 марта в 18.00 на большой сцене, можно купить за полцены.

Напомним, что День театра по всему миру отмечают 27 марта. В последние годы в этот день театры продают билеты на свои спектакли со скидкой. В Псковском академическом театре 27 марта показов нет, но руководством было принято решение сделать подарок зрителям к театральному празднику. Билеты на спектакли, показы которых состоятся в преддверии Дня театра, можно будет купить со скидкой до 75%. Билеты по специальной цене будут доступны только 18, 19 и 20 марта.

Приобретать билеты по акции ко Дню театра возможно только в кассе театра по адресу: улица Пушкина, 13 и в гипермаркете «Империал» на первом этаже.

Предложение действительно с 18 по 20 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей