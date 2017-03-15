Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию второго выпуска программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ведущие проекта - Артем Татаренко и Дмитрий Волхонов. Гость - актер, режиссер, блогер Камиль Иблеев.

Темы очередного выпуска: ценообразование в учреждениях культуры; спектакль французского режиссера Ришара Брюнеля, созданный совместно с Институтом Франции - «Роберто Зукко»; Суздальский фестиваль анимационного кино.

Поясняя смысл названия программы, директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко отметил, что имя Анатолия Луначарского - революционера, госдеятеля, публициста, критика, искусствоведа - связано с просвещением (это первый нарком просвещения РСФСР). Он внес огромный вклад в развитие культуры.

Новая программа «Дело Луначарского» тоже призвана просвещать радиослушателей, рассказывать им о том, что происходит и будет происходить в культурной афише Псковщины. «Наша задача - не развлечь людей, а, как сотрудникам Театрально-концертной дирекции Псковской области, получить от них отклик на то, что происходит, понять, насколько это устраивает публику и что они хотят увидеть. Поэтому мы будем рады звонкам радиослушателей. Их мнения будут учтены», - пояснил Артем Татаренко.

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей