В Псковском драмтеатре начинают готовить спектакль «Усвятские шлемоносцы»

В Псковском драмтеатре начинают готовить спектакль «Усвятские шлемоносцы». Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил актер театра Камиль Иблеев.

Он рассказал, что сегодня только начинаются читки материала. «Это историческое действие. Не скажу, связано ли это с Усвятами, но точно связано со шлемоносцами», - улыбнулся Камиль Иблеев.

«Усвятские шлемоносцы» - это повесть русского и советского писателя Евгения Носова о русской деревне кануна Великой Отечественной войны, о патриотизме советских людей. Повествование и все описания Носова отличаются уравновешенностью. Его произведения посвящены в основном людям современной среднерусской деревни; время от времени он включает в ткань повествования эпизоды из времен Второй мировой войны. Герои повестей и рассказов Носова - это люди из народа, тесно связанные с природой. Носов описывает будничные события, в которых намечаются человеческие судьбы; ему лучше всего удаётся постепенное развитие характера или раскрытие его в ходе событий, ненавязчиво, шаг за шагом.

Источник: Псковская Лента Новостей