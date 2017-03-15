В апреле в Пскове планируют начать съемки фильма с Сергеем Гармашем в главной роли

В апреле в Пскове планируют начать съемки фильма режиссера Дмитрия Месхиева с Сергеем Гармашем в главной роли. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил актер Псковского драмтеатра Камиль Иблеев.

Сам Камиль Иблеев также сыграет в этой картине. Он рассказал, что ездил на кинопробы с главной героиней, несмотря на то, что хорошо знаком с режиссером. «Это не отменяет проб», - отметил актер. На вопрос, кого он сыграет в картине, ответил: «Это секрет».

Ранее сообщалось, что кинорежиссер, генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев начал работу над своим новым фильмом. Его рабочее название - «Преданные». Идея фильма была придумана российским артистом Сергеем Гармашем. «Сергей Гармаш рассказал мне короткую зарисовку, из которой мы придумали историю о взаимоотношениях отца и девочки-сироты. Это фильм о милосердии и невероятном желании каждого иметь близкого человека. Это кино про отцов и детей», - пояснил Дмитрий Месхиев.

Фильм будет сниматься при поддержке Минкульта и канала «Россия». В главной роли снимется Сергей Гармаш.

Добавим, что завершить съемки «Преданных» планируется в январе 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей