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Руководители ТКД посчитали, сколько стоит привезти в Псков Стинга
17.03.2017 13:59 ПЛН, Псков
Руководители ТКД - директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко и заместитель художественного руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов - посчитали, сколько стоит привезти в Псков Стинга. Своими размышлениями они поделились в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
Артем Татаренко и Дмитрий Волхонов рассуждали о цене на билеты в БКЗ Псковской филармонии и Псковский драмтеатр. Так, согласно опросу, проведенному ими в соцсетях, за билет на концерт Псковского симфонического оркестра псковичи готовы платить от 300 до 800 рублей, не более и не менее. В среднем же билет стоит 300-500 рублей. «Цена билета не берется с потолка. Это результат точных расчетов», - сказал директор филармонии Артем Татаренко и добавил, что, поскольку филармонии поддержку оказывает область, есть возможность «предлагать искусство местных коллективов несколько дешевле его себестоимости».
В театре, добавил Дмитрий Волхонов, в цену билета включена заработная плата актеров, входной группы, звукорежиссеров, амортизация оборудования и т. д.
В связи с этим руководители ТКД подсчитали, сколько будет стоить билет на концерт певца Стинга, если он приедет в Псков. В БКЗ Псковской филармонии - в среднем 173 тысячи рублей, поскольку только его гонорар стоит порядка 1,5 млн евро.
Источник: Псковская Лента Новостей
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