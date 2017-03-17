www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

С премьерой! Крупнее, чем в жизни Пять фриков и один фантом Здравствуй, солнце золотое! «Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви» Новая ветка
     XXIV Пушкинский театральный фестиваль    110-летие Псковского драмтеатра    Культурно-образовательная программа «Ветка» в Пскове   

Руководители ТКД посчитали, сколько стоит привезти в Псков Стинга

17.03.2017 13:59 ПЛН, Псков

Руководители ТКД - директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко и заместитель художественного руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов - посчитали, сколько стоит привезти в Псков Стинга. Своими размышлениями они поделились в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). 
 
Артем Татаренко и Дмитрий Волхонов рассуждали о цене на билеты в БКЗ Псковской филармонии и Псковский драмтеатр. Так, согласно опросу, проведенному ими в соцсетях, за билет на концерт Псковского симфонического оркестра псковичи готовы платить от 300 до 800 рублей, не более и не менее. В среднем же билет стоит 300-500 рублей. «Цена билета не берется с потолка. Это результат точных расчетов», - сказал директор филармонии Артем Татаренко и добавил, что, поскольку филармонии поддержку оказывает область, есть возможность «предлагать искусство местных коллективов несколько дешевле его себестоимости».
 
В театре, добавил Дмитрий Волхонов, в цену билета включена заработная плата актеров, входной группы, звукорежиссеров, амортизация оборудования и т. д.
 
В связи с этим руководители ТКД подсчитали, сколько будет стоить билет на концерт певца Стинга, если он приедет в Псков. В БКЗ Псковской филармонии - в среднем 173 тысячи рублей, поскольку только его гонорар стоит порядка 1,5 млн евро.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 9 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: