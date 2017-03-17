В Пскове в первый день акции к Международному дню театра продано более 500 билетов

18, 19 и 20 марта в Псковском академическом театре можно приобрести билеты со скидкой до 75%. Акция приурочена к празднованию Международного дня театра, который проходит 27 марта. В первый же день акции было продано почти 80% билетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, традиционно 27 марта в течение суток театры по всему миру открывают продажи билетов на свои спектакли с большими скидками. В Псковском академическом театре 27 марта показов нет. Поэтому было решено сделать специальное предложение на билеты тех спектаклей, показы которых состоятся в преддверии театрального праздника. Отметим, что предложение действует не сутки, а целых три дня - 18, 19 и 20 марта.

Скидка до 75% распространяется на билеты спектакля «Фантазии Фарятьева». Показ состоится 25 марта в 18:00 на большой сцене. Любой билет на этот показ можно будет купить по фиксированной стоимости – 200 рублей.

Со скидкой 50% продаются билеты на спектакль «Человек, обреченный на счастье». Любой билет на показ этой постановки, который состоится 26 марта в 18:00 на большой сцене, можно купить за полцены.

Приобретать билеты по акции возможно только в кассе театра по адресу: улица Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал» на первом этаже. Предложение действительно с 18 по 20 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей