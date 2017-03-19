При покупке билетов на «Приключения Чиполлино» в Псковском драмтеатре зрители получат подарок

Уже в эти выходные, 25 марта, на большой сцене Псковского драмтеатра покажут самый весенний, солнечный и яркий спектакль для детей и взрослых «Приключения Чиполлино». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, при покупке билета на этот показ зритель получит в подарок семена помидора, морковки, а также других овощей и фруктов с подписью одного из героев на упаковке.

Предложение действительно при покупке билетов на спектакль «Приключения Чиполлино», который состоится 25 марта. Получить семена можно только в кассе театра по адресу: улица Пушкина, 13.

официальном сайте театра. Подробнее о спектакле и бронирование билетов на

Источник: Псковская Лента Новостей