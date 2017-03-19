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При покупке билетов на «Приключения Чиполлино» в Псковском драмтеатре зрители получат подарок

20.03.2017 10:03 ПЛН, Псков

Уже в эти выходные, 25 марта, на большой сцене Псковского драмтеатра покажут самый весенний, солнечный и яркий спектакль для детей и взрослых «Приключения Чиполлино». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, при покупке билета на этот показ зритель получит в подарок семена помидора, морковки, а также других овощей и фруктов с подписью одного из героев на упаковке.
 
 
Предложение действительно при покупке билетов на спектакль «Приключения Чиполлино», который состоится 25 марта. Получить семена можно только в кассе театра по адресу: улица Пушкина, 13.
 
Подробнее о спектакле и бронирование билетов на официальном сайте театра

Источник: Псковская Лента Новостей



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