Билеты в Псковский драмтеатр со скидкой до 75% смогут приобрести псковичи в преддверии 27 мартаМеждународный день театра по всему миру отмечают 27 марта. В последние годы в этот день театры по всему миру продают билеты на свои спектакли со скидкой....32
19.03.2017 11:14 Менее часа остается до начала последнего сеанса Суздальского анимационного фестиваля в Пскове
19.03.2017 10:51 В Пскове в первый день акции к Международному дню театра продано более 500 билетов 1
При покупке билетов на «Приключения Чиполлино» в Псковском драмтеатре зрители получат подарок
20.03.2017 10:03 ПЛН, Псков
Уже в эти выходные, 25 марта, на большой сцене Псковского драмтеатра покажут самый весенний, солнечный и яркий спектакль для детей и взрослых «Приключения Чиполлино». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, при покупке билета на этот показ зритель получит в подарок семена помидора, морковки, а также других овощей и фруктов с подписью одного из героев на упаковке.
Предложение действительно при покупке билетов на спектакль «Приключения Чиполлино», который состоится 25 марта. Получить семена можно только в кассе театра по адресу: улица Пушкина, 13.
Подробнее о спектакле и бронирование билетов на официальном сайте театра.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати