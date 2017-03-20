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В Псковском драмтеатре до 25 марта продолжается акция по раздаче семян

21.03.2017 09:55 ПЛН, Псков

Вчера, 20 марта, в Псковском академическом театре драмы стартовала необычная акция – при покупке билета на спектакль «Приключения Чиполлино» каждый желающий получает пакетик с семенами овощей или фруктов с подписью одного из героев сказки. Акция продлится до 25 марта включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.
 
 
«Приключения Чиполлино» - красочная и яркая музыкальная сказка про отважного мальчика-луковку, который не боится говорить правду и бороться за справедливость. Потому что в вишневом графском саду и за воротами великолепного замка живут очень сытые и довольные собой персонажи, которые забыли, что в небольших домиках по соседству ютятся живые существа, которые нуждаются в помощи. Спектакль предназначен для семейного просмотра. 
 
Получите вместе с билетом на спектакль семена и вырастите свою плантацию героев.
 
Предложение действительно при покупке билетов на постановку, показ которой состоится 25 марта в 11.00 на большой сцене. Забронировать билеты можно на официальном сайте драмтеатра, а получить подарок в кассе на улице Пушкина, 13. 
 
Количество подарков ограничено. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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